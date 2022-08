Aan welke regels moeten agenten zich houden tijdens een aanhouding? ‘Moeten denken om onze veiligheid ’

Boskopers zijn het zat, hun Snijdel­wijk wordt steeds crimineler. ‘Schieten op een huis is niet normaal’

In de Boskoopse Snijdelwijk is maandagochtend vroeg een woning beschoten, daarbij vielen geen slachtoffers. De buurt is het zat na het ‘zoveelste incident’ en wil (weer) cameratoezicht. Of dat gebeurt is nog onduidelijk.

8 augustus