Aanklager gaat in beroep tegen ‘maar’ drie jaar cel voor doodrijden Kaylee Marsé

Het vonnis van de Haagse rechtbank pakte aanmerkelijk lager uit dan de vijf jaar celstraf die de aanklager namens het OM had geëist. De Boskoper werd roekeloos autorijden verweten. Toen hij op een late vrijdagavond de op haar fiets overstekende Marsé (20) schepte, reed hij dik 130 kilometer op de Oranje Nassausingel, waar 70 kilometer per uur de snelheidslimiet is. ,,Wij vinden echt dat deze man een hogere straf verdient”, legt een woordvoerder van het OM uit waarom hoger beroep is aangetekend.