Advies voor Kaag en Braassem: Betrek burger nog beter bij politiek en voorkom coalitie tegen oppositie

Victoria Koblenko bij benefiet voor Oekraïne in Alphen: ‘Ze is dankbaar voor alle hulp’

Televisiester en actrice Victoria Koblenko presenteert op 24 april een groot benefietconcert voor Oekraïne in het Alphense Theater Castellum. De organisatie reageert verheugd: ,,Victoria is erbij, ze is dankbaar voor elk initiatief dat slachtoffers van Oekraïne helpt”, zegt Teun Huisman, van Rotaryclub Alphen.

12:34