Advocaat over drugslab Nieuwkoper (29): ‘Hij probeerde alleen wat te knutselen’

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) leek Nieuwkoop vorig jaar op het decor van de tv-serie Breaking Bad: Luciano R. zou een drugslab opzetten in een woonwijk. Hij hoorde vandaag in de rechtbank 10 maanden cel tegen zich eisen. De verdediging houdt het op een verslaafde aan amfetamine die alleen ‘wat probeerde te knutselen’.

Als er in de nacht van 4 oktober een paar ruiten zijn ingegooid aan de Schepegaten en de Bernhardlaan in Nieuwkoop, rukt de politie groots uit. Voor zijn woning aan het Lange Stuk wordt Luciano R. (29) opgepakt. In zijn huis vinden agenten een vuurwapen met munitie, een kleine hennepkwekerij (35 planten) en allerlei chemicaliën waarmee amfetamine geproduceerd kan worden. De man zit sindsdien vast.

Penetrante wietlucht

Het OM verdenkt hem ervan dat hij een productielijn voor harddrugs wilde opzetten. Zijn buurt had vaker geklaagd over een ‘penetrante wietlucht’ tot in kinderslaapkamers, en veel aanloop van allerlei gasten. ,,En harddrugs zijn enorm brandbaar, dat is levensgevaarlijk in een woonwijk”, zei de officier van justitie. ,,Dit is een aanslag op de buurt.” Hij vindt dat er genoeg bewijs is voor drugsproductie. Er lagen stoffen voor, aantekeningen met formules en er waren vreemde berichten op R’s telefoon. Hij zou hebben gemeld dat hij aan het ‘Heisenbergen’ was. Dat is het pseudoniem voor chemicus Walter White in de tv-serie Breaking Bad die ook met drugs bezig is. De officier eist 15 maanden cel (5 voorwaardelijk) tegen de verdachte.

R. zegt niets meer te weten van vandalisme in die nacht. ,,Ik was zwaar aan de verslaafde toestand.” Verder vindt hij het jammer dat buren niet hebben aangebeld over de stank. En neen, er was er geen sprake van een lab: hij probeerde wel drugs te maken, maar het lukte niet. Nu was hij helemaal clean.

Zijn advocaat vraagt om vrijspraak, omdat het bewijs ‘onrechtmatig’ verkregen zou zijn. ,,De inzet van de politie was niet proportioneel na een vernieling.” Verder had verdachte alleen wat ‘geknutseld’. De chemicaliën waren niet zo gevaarlijk als het OM dacht. De raadsman hield de rechters een potje voor. ,,Ammonium chloride is gewoon salmiak!”