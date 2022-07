Afscheid van doodgereden Kaylee (20): ‘Waarom? Jou moeten missen, dat is ondraaglijk’

Het was een dienst met veel muziek en veel foto’s, in de aula van de Oosterbegraafplaats in Alphen. Daar vlakbij, op de kruising Oranje Nassausingel/Thorbeckestraat, is Kaylee ‘s avonds laat geschept door een automobilist die zeer gevaarlijk reed, vermoedelijk door drugsgebruik. Hij is na de aanrijding opgepakt en zit nog vast.