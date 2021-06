Afscheid voor altijd: nog een laatste keer als juf Danielle voor de klas

Bewoners in verzet tegen sloop brug in Broekvel­der­park

15:50 Omwonenden van de Kleienburg in Bodegraven verzetten zich tegen plannen om een voetgangersbrug in het Broekvelderpark te slopen. Ze zijn een petitie gestart om de brug te behouden, die is al zo’n tweehonderd keer fysiek en digitaal ondertekend.