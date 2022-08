Afsluiting Ziendeweg: dagelijks tóch 100 auto’s over de weg, dwangsomprocedure gestart

Dagelijks jakkeren er, hoewel er een verbod geldt, nog gemiddeld 100 auto’s of motoren over de Ziendeweg tussen Nieuwkoop en Zwammerdam.

Dat blijkt uit de laatste cameragegevens van de gemeente Alphen, tussen 21 juni en 10 juli. Van die honderd passages ging het bij pakweg een kwart van de keren om een motorvoertuig dat een ontheffing voor het verbod heeft. De anderen waren dus in overtreding en krijgen eerst een waarschuwing en bij de tweede keer een boete.

De Ziendeweg is sinds april, bij wijze van proef, voor negen maanden dicht vanaf de Achtermiddenweg tot aan Zwammerdam. De weg staat al lange tijd bekend als een gevaarlijke. Vooral fietsers voelen zich er vaak onveilig. Er is geen vrijliggend fietspad en het is een populaire fietsroute, naar bijvoorbeeld de Nieuwkoopse Plassen.

De afsluiting is controversieel. Zo werden de camera’s die de auto’s in de smiezen houden, omgezaagd. De vereniging Eymbert, vernoemd naar de aanlegger van de weg, Eymbert Jansz, poogt verwoed de afsluiting ongedaan te maken. Eymbert vindt dat bij het nemen van het besluit geen rekening is gehouden met bijvoorbeeld lokale ondernemers of het milieu.

‘Ingebrekestelling’

Bovendien is het sinds de afsluiting eigenlijk alleen maar gevaarlijker geworden op de Ziendeweg, vindt de club. Eymbert is daarom een dwangsomprocedure gestart om de gemeente Alphen een besluit te laten nemen over de afsluiting. Volgens Eymbert had de gemeente vóór 5 augustus moeten reageren op de vele bezwaren - het zijn er volgens Alphen meer dan 100 - maar dat is niet gebeurd.

Volgens de gemeente gaat het om een zogenaamde ‘ingebrekestelling’ en heeft het gemeentebestuur nog tot 19 augustus om een besluit te nemen over de ingekomen bezwaren. ,,Er zijn geen financiële consequenties als het college voor 19 augustus een besluit neemt”, reageert een woordvoerder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.