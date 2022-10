Aftellen naar droomhuis loopt uit op nachtmerrie: ‘oplevering mogelijk dertig(!) weken vertraagd’

Levensge­vaar­lij­ke vuurwerk­bom kon flat wegvagen, maar Frans en Kevin hoeven niet achter de tralies

De man die verantwoordelijk was voor het ontploffen van een vuurwerkbom in een Alphense flat, hoeft niet de cel in; de rechter legt hem een taakstraf op. Een andere verdachte is vrijgesproken. Tegen beiden was twee jaar cel geëist.

7:14