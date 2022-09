Aftellen naar opening Julianabrug: nog een maandje omrijden

column Filine Verloop kan een politieke parel in de dop zijn, maar waarom in hemelsnaam Forum voor Democratie?

Die Filine Verloop is een frisse politieke verschijning. Ze is een innemende persoonlijkheid, volgt het redelijkheidsbeginsel, vertoont geen extreme trekjes, is geen nee-stemmer om anderen dwars te zitten en is bovenal hardwerkend. En last but not least, ze heeft hart voor haar gemeente. Wie had dat gedacht?

22 september