Afval weggooien, maar in welke container? Alphen onderzoekt meertalige informatie in strijd tegen zwerfvuil

Op poldersafa­ri tussen de hitsige hazen: ‘Ze delen rake klappen uit’

Ze rennen de poten uit hun lijf en slaan hun mede-soortgenoten knock-out. Het Bentwoud is tijdens het paarseizoen het strijdtoneel van hitsige hazen met losse handjes..eh pootjes. Via speciale hazensafari’s krijg je alles te weten over dit hardhandige paringsritueel. ‘Het brengt de natuur dichterbij.’