Agenten die vrouw (53) in been schoten worden ook zelf onderzocht: hoe werkt dat?

UITGELEGDDe 53-jarige vrouw die zondagavond door agenten is neergeschoten bij een huis aan de Kerkweg in Roelofarendsveen, zit nog vast. Ze zou een mes hebben ‘gehanteerd’. Maar niet alleen zij is onderwerp van onderzoek.

Of de agenten goed hebben gehandeld door de vrouw bij de aanhouding in haar been te schieten, wordt ook onderzocht. Maar hoe zit dat precies? Een incident waarbij een agent geweld heeft gebruikt dat leidt tot zwaar lichamelijk letsel, wordt altijd gemeld bij het Openbaar Ministerie (OM).

Vervolgens bepaalt een officier van justitie aan de hand van de feiten en omstandigheden of een onderzoek wordt ingesteld, zo blijkt uit informatie van de Rijksrecherche. Die voert ook het onderzoek uit. De Rijksrecherche is geen onderdeel van het OM, maar een onafhankelijke partij.

Allerlaatste optie

Agenten zijn bevoegd om geweld te gebruiken, maar alleen als er geen andere optie is. Ze hebben de beschikking over een wapenstok, pepperspray of een vuurwapen. Sinds een jaar hebben agenten die noodhulpdiensten draaien soms ook de beschikking over een stroomstootwapen, net als in Roelofarendsveen.

Het vuurwapen trekken om op een verdachte te schieten is de allerlaatste optie, schrijft de Rijksrecherche. Maar hoe vaak gebeurt dat? Uit cijfers van de Rijksrecherche blijkt het volgende: in 2020 zijn er 18 gewonden gevallen en vijf doden bij in totaal 22 schietincidenten door de politie.

21 incidenten

In 2021 liggen de cijfers op 25 gewonden en twee doden bij 21 incidenten. In de eerste helft van 2022 deed de Rijksrecherche onderzoek naar acht schietincidenten door de politie. Zeven mensen raakten gewond, één iemand overleed.

Wat er precies is gebeurd in Roelofarendsveen, moet nog blijken. Zo'n onderzoek kan lang duren, zelfs enkele maanden. ,,We kunnen nog niets zeggen over wat er precies is gebeurd of wanneer het onderzoek is afgerond”, laat een woordvoerder van het OM weten.

