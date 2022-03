Agenten en brandweerlieden voetballen voor kankerbestrijding

Jos bouwde villapark op landgoed, maar sommige mensen hebben overal ‘schijt aan’

Bah, is dat leuke dijkje in no time een goor hondentoilet. Grote schrik, er is een zwaan doodgebeten. En verrek, zijn er nou echt fruitboompjes gejat? Prachtig, zo’n particulier landgoed. Maar vlekkeloos gaat het nog niet.

24 maart