Agenten stuiten in twee huizen op spullen voor hennepkwekerij

Rokers verliezen terrein op sportcom­plexen: ‘Alleen nog achter de kantine, uit het zicht van de jeugd’

De sportkantine als een rokerig hol? Het is bij steeds meer sportverenigingen een beeld uit vervlogen tijden, zo blijkt. Als roken op een complex nog mag, dan alleen nog in een hoekje van het terras of zelfs achter de kantine. Ook in het Groene Hart dragen steeds meer clubs hun steentje bij om vanaf 2025 de gehele sport rookvrij.

10:02