Agressieve buurvrouw slaat, bespuugt en bedreigt buurman en agenten én steekt middelvinger op naar aanklager

Bedrijf bedacht iets leuks voor opening nieuwe fabriek: ‘Hebben de boel bestickerd met Japanse zoutjes’

De ‘grand opening’ gaat drie dagen duren, want er is iets te vieren. Foodbedrijf Menken Orlando, bekend van de Japanse zoutjes, bouwde op het International Trade Center in Hazerswoude een gloednieuwe verpakkingsfabriek met een revolutionaire luchtbrug.

11 mei