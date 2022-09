Agressieve dronken scooterrijder (18) door agenten gekalmeerd met pepperspray

Hoe wordt het weer helemaal rustig in de Boskoopse Snijdel­wijk? ‘Ons buurtje wordt steeds crimineler’

Hoe voorkom je dat Boskopers in een deel van de Snijdelwijk hun ruzies blijven uitvechten door auto’s in de fik te steken of het huis van de ander te beschieten? Camera’s helpen niet, zegt burgemeester Liesbeth Spies.

