Ahmad (46) sloeg de voordeur in en mepte zijn hoogzwangere echtgenote met stuk glas en kookpan

Even daarvoor sloeg hij de voordeur van hun huis kapot met een bijl . Ook zijn zoon, die zijn vader probeerde tegen te houden, kreeg die dag rake klappen. Daarom is de man ook schuldig aan mishandeling, oordeelt de rechtbank.

Ook mag S.A. de komende twee jaar geen contact opnemen met zijn vrouw en zijn kinderen. Doet hij dat wel, dan kan hij per keer twee weken gevangenisstraf krijgen, met een maximum van een half jaar. De vrouw, 25 weken zwanger van hun zevende kind, had dertien verwondingen, onder andere aan haar linkerpols en op haar hoofd.

Eerder al was de man verteld dat hij voorlopig niet thuis mocht komen. Omdat S.A. een waterkoker met heet water naar zijn vrouw had gegooid, besloten hulpinstanties dat het beter was dat hij voorlopig ergens anders ging wonen. Dat deed de man, hij vertrok naar een collega in Goes.

Huwelijk

Tot die dag in juli, waarop de vader naar eigen zeggen ‘wilde praten over hoe het verder moest met hun huwelijk’. Het gezin vluchtte uit Syrië en was ten tijde van het incident een jaar in Nederland. Wat S.A. daar meemaakte en of hij lijdt aan stoornissen, is niet duidelijk geworden.