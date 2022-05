Alle zeilen bij om Bodegraven-Reeuwijk financieel gezonder te maken: bezuinigingen en hogere OZB-aanslag

Bodegraven-Reeuwijk kampt met een schuld van 144 miljoen die als er niets wordt gedaan oploopt tot 185 miljoen euro in 2026 en 230 miljoen in 2040. De nieuwe coalitie wil die schuld terugbrengen naar 144 miljoen in 2026 en naar 114 miljoen euro in 2040 én voorkomen dat de gemeente een zogenoemde Artikel 12-status krijgt. In dat geval neemt de provincie de regie over de financiën over, stijgen de lasten voor inwoners fors en verschraalt het voorzieningenaanbod.

De komende jaren is het daarom minder uitgeven en meer inkomsten genereren, zo is te lezen in het coalitieakkoord ‘Eerlijk aan de slag’. Er gaat minder geld naar wegen, gemeentelijk vastgoed en de riolering. Wel wil Bodegraven-Reeuwijk meer huizen bouwen: 250 in plaats van 180 per jaar.

OZB omhoog

Om meer inkomsten te genereren gaat de OZB omhoog. Voor niet-woningen met 12,5 procent volgend jaar en in 2024 met nogmaals 12,5 procent. Volgens de coalitiepartijen ‘de moeilijkste knoop om door te hakken, maar wel verdedigbaar’: het OZB-tarief voor niet-woningen is in Bodegraven-Reeuwijk onder het landelijk gemiddelde en lager dan in omliggende plaatsen.



De OZB voor woningen stijgt met 5 procent, maar de afvalstoffenheffing en het rioolrecht dalen. Voor eigenaren van een woning van 275.000 euro blijven de lasten daardoor ongeveer gelijk, eigenaren van een woning met een WOZ-waarde van 550.000 euro gaan zo’n 39 euro meer betalen en huurders gemiddeld 32 euro minder.

Qua besturen zet de coalitie in op meer openheid en transparantie en meer ‘afspraak is afspraak’. Ambtenaren gaan bovendien niet langer zelfsturend, maar gestructureerder en gecoördineerder werken en de inhuur van externen moet omlaag.

