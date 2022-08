Alleenstaande moeder Linda helpt asielzoekers in Ter Apel: ‘Word ziek van hoe wij met deze mensen omgaan’

Komt dat zien! Eén ding is zeker: het wordt dansen geblazen bij de Amazing Stroopwa­fels in het Houtmans­plant­soen

In het Houtmansplantsoen in Gouda sluiten The Amazing Stroopwafels zondagmiddag de succesvolle reeks van concerten af. Na negen concerten is het populaire en gratis seizoen ten einde. ,,Erover vertellen in de krant? Nou... het wordt eigenlijk al té druk’’, grapt penningmeester Martijn Roelands.

26 augustus