Alphen begint ‘te laat’ met huizen op plek asfaltcentrale, maar mag half miljoen subsidie houden

De provincie heeft een potje voor het versnellen van woningbouwplannen. Daar deed Alphen een beroep op. De bedoeling is dat ontwikkelaar Niersman 200 tot 250 woningen gaat bouwen op de plek van de vroegere asfaltcentrale. Het is volgens wethouder Gerard van As nog een van de weinige plekken waar Alphen nog flink kan bouwen zonder meteen de polder in te moeten. Dat laatste ligt gevoelig bij de provincie.