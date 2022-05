Alphen betreurt commotie na tv-opnames Ridderhof: ‘Spijt ons zeer dat inwoners geraakt zijn’

,,Het spijt ons zeer dat een aantal inwoners door de ontstane situatie geraakt is. Wij begrijpen dat zij liever hadden gezien dat de opnames niet in De Ridderhof waren gemaakt. Achteraf gezien hadden wij ook in onze berichtgeving zorgvuldiger en preciezer kunnen zijn door scherper aan te geven dat het opnames voor een kinderfilm betrof, die geen enkele relatie heeft met het schietdrama van 11 jaar geleden”, laat de gemeente weten in een reactie.

Maandag werden er in en rond het winkelcentrum opnames gemaakt voor DOJO , een telefilm van omroep KRO-NCRV. Daar kwamen onder meer nepwapens en politiewagens aan te pas. Maar dit schoot sommige Alphenaren én nabestaanden van het Ridderhofdrama, waarbij Tristan van der Vlis zichzelf en zes anderen doodschoot en tientallen anderen verwondde, compleet in het verkeerde keelgat.

Niemand laten schrikken

Met de producent is door de gemeente wel gesproken over de gevoeligheid van de locatie. Maar dit dwarsbomen deed en kon Alphen niet. ,,Het maken van filmopnames is vergunningsvrij, het is dus niet aan de gemeente om hier toestemming voor te verlenen. Toch hebben we gemeend aan de voorkant een aantal randvoorwaarden mee te moeten geven, zoals het vooraf informeren van winkeliers en direct omwonenden”, aldus een woordvoerder.