Alphen definitief zonder asiel, kat of hond in nood voortaan naar Gouda: ‘Slechts kwartier langer rijden’

Dat meldt het gemeentebestuur, in antwoord op vragen van Nieuw Elan-raadslid Robert Jan Blom. Hij maakte zich onlangs, net als de Dierenambulance, zorgen over het verdwijnen van het enige dierenasiel van Alphen, Dierenasiel Beestenspul.

Die zorgen zijn niet gegrond, volgens de gemeente. De Dierenbescherming neemt de taken over van Beestenspul, dat per 1 juli sluit, en draagt via het asiel in Gouda zorg voor de opvang van zwerfdieren.