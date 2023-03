Alphen gaat geen kunstgrasvelden opensnijden omdat rubberen korrels mogelijk gevaarlijk zijn: ‘Dure grap’

DE ONTMOETING Engelse Jonathan volgde zijn zus naar Gorinchem: ‘Had jaren eerder moeten emigreren’

Als een groot vrachtschip over de Boven-Merwede vaart en door de ondergaande zon heen glijdt, staat de van oorsprong Engelse Jonathan Lovett (37) met zijn mobiele telefoon paraat om er een foto van te maken. ,,Ik woon daar aan de rand van het centrum’’, wijst hij naar verderop. Hij loopt over de Buiten de Waterpoort omdat hij even naar de zonsondergang wilde kijken, verklaart hij. De zon heeft deze avond geen haast.