Alphen koerst aan op coalitie met Nieuw Elan, CDA, VVD en D66, GroenLinks voelt zich gepasseerd

Begraaf­plaats IJsselhof krijgt grote opfris­beurt, maar er komt géén islami­tisch deel: ‘Geen ruimte’

Begraafplaats IJsselhof in Gouda is toe aan een flinke opfrisbeurt. Dat vindt uitvaartverzekeraar en nieuwe eigenaar Dela zelf. Locatiemanager Martin Vijverberg, die al dertien jaar op de begraafplaats werkt, is enthousiast over de aanpak in fases, die het komende jaar te gebeuren staat.

7:44