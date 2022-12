Alphen maakt kansenkaart voor voedselbos, kleine windmolen en tiny house

Een gevalletje voor ‘De Rijdende Rechter’: ligt deze stoep in berm van openbare weg of in een eigen tuin?

Het had een onderwerp kunnen zijn voor De Rijdende Rechter: Bodegraven-Reeuwijk heeft een voetpad aangelegd langs de Noordzijde over een stuk berm dat eigendom is van een inwoner. Die is boos naar de Raad van State gestapt. De gemeente heeft de strook van hem afgepakt, stelt hij.

