Alphen ontvangt ondernemers in deelvervoer met open armen

Je twee- of vierwieler delen met anderen is juist de toekomst. En daarom is het erg jammer dat deelscooter-aanbieder Go Sharing Alphen heeft verlaten.

Zo staat wethouder Relus Breeuwsma (vervoer, CDA) van Alphen er tenminste in. Het landelijk opererende Go Sharing heeft onlangs besloten zich terug te trekken uit 32 van de 45 gemeenten waar het actief was, waaronder Alphen.

Op vragen van D66'er Koen Verwoerd stelt wethouder Breeuwsma ‘echt verdrietig te zijn geworden’ van het bericht van Go Sharing. Volgens hem is Alphen een mooi gebied om het deelvervoersysteem in de praktijk te testen. ,,Helaas loopt dit initiatief slecht af.’’

Naar subsidieaanvraag wordt zeker gekeken

Aanbieders als deze zijn en blijven gewoon welkom in de gemeente, onderstreept hij dan ook. ,,Ik zie nieuwe initiatieven graag tegemoet. En mocht er een subsidie nodig zijn voor een start in Alphen, dan zullen we zeker niet nalaten daarnaar te kijken.’’

D66'er Verwoerd vindt dat de gemeente best een stapje verder mag gaan en actief op zoek mag gaan naar aanbieders. Dat beaamt de wethouder. Er is volgens hem nog een wereld te winnen. ,,Ik heb eens nagezocht hoeveel deelauto’s in deze gemeente aanwezig zijn. Twee in Alphen en twee in Boskoop. Heel weinig voor een 100.000-plus-gemeente.’’