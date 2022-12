Alphen trekt portemonnee: 2.000.000 euro extra uitgetrokken voor bewoners die het niet breed hebben

Boodschap­pen doen met kerst? Bij deze supers kun je terecht

Help! Dat ene belangrijke ingrediënt voor het kerstdiner vergeten. Toch lijkt dat anno 2022 nauwelijks een probleem. Landelijk gezien zijn er op eerste kerstdag 45 procent van de supermarkten open en tweede kerstdag is dit zelfs 91 procent. In het Groene Hart is het echter toch een stukje langer zoeken naar een geopende winkel.

23 december