Alphen wil ook bij tennispark Nieuwe Sloot veel woningen bouwen

Dit heeft burgemeester Spies gezegd toen zij vorige week bij de provincie Zuid-Holland uitlegde waarom Alphen de komende 20 jaar ook nog duizenden huizen wil laten bouwen in de polder Gnephoek. Daar wil de provincie voorlopig echter niet aan meewerken.

Om hoeveel woningen bij Nieuwe Sloot het precies gaat, is onduidelijk. In een presentatie eind vorig jaar was sprake van mogelijk 340 woningen. Ook is al bekend dat het tennispark op de schop gaat en dat Alphen denkt aan een flat daar. Eerder was sprake van maximaal 22 etages, dat is later na protest vanuit de buurt bijgesteld naar 12.

Verhuizen

Alphen heeft alle bouwlocaties keihard nodig om te voorkomen dat ‘onze inwoners niet naar Waddinxveen, de gemeente Zuidplas, Boskoop of zelfs Benthuizen moeten verhuizen omdat ze hier geen geschikt huis vinden’, stelt Spies. ,,We komen er dan niet met alleen binnenstedelijk bouwen. Bijvoorbeeld ook op bedrijventerreinen, zoals GroenLinks in Alphen wil. Maar hun plan gaat totaal voorbij aan het feit dat we die bedrijventerreinen de komende jaren nog hard nodig hebben om de vraag naar ruimte voor bedrijven op te vangen.”

Spies draait er niet omheen dat Alphen en provincie nu niet op één lijn zitten over huizen in de Gnephoek. Ze vraagt de provincie wel met ‘open mind’ naar de ambities van Alphen te kijken en eventueel met ‘voortschrijdend inzicht’ tot een andere keuze te komen. Met minister Hugo de Jonge is bij een recent werkbezoek afgesproken dat alle voors en tegens over bouwen in de Gnephoek op een rij worden gezet en dat eind dit jaar een knoop wordt doorgehakt.

Spies benadrukt bovendien dat in regionaal verband (veertien gemeenten, samen Holland Rijnland) is erkend dat uitbreiding van Alphen ‘nuttig en noodzakelijk’ zou zijn.

