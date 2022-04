Alphen ziet depot voor bodemvondsten aan zijn neus voorbij gaan en voelt zich ‘unfair’ behandeld

Afgegleden landskampi­oen Alphen Eagles wil terugkeren aan de top: ‘Dat lukt niet in één seizoen’

Alphen Eagles legde in 2012, 2013 én 2014 beslag op het landskampioenschap. De American footballers uit Alphen speelden zelfs wedstrijden in de Europa Cup. Maar van die status is weinig meer over. In 2017 deed de club een stap terug. Nu wordt via een samenwerkingsverband met Nijmegen Pirates geprobeerd om terug te keren naar het hoogste niveau.

16 april