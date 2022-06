Alphen ziet woningen tussen N11 en Hoogendoornlaan niet zitten, maar bedrijven wél

Sportlust’46 verzuimt verschil te maken tegen Kozakken Boys; onrust bij vertrek van tegenstan­der

Sportlust’46 en Kozakken Boys hebben elkaar woensdagavond in evenwicht gehouden. Beide ploegen kwamen niet tot scoren en dus moet het voor de Woerdenaren zaterdag in Werkendam gaan gebeuren. ,,Dan zullen we zien uit welk hout we gesneden zijn”, vertelde trainer Patrick Loenen met een brede glimlach.

8 juni