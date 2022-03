Alphen zit vol ‘geheimen’: van Willem leer je alles over de stad (en dit is het best bewaarde geheim)

Scheids­rech­ter Jan Kuylenburg weet het zeker: ‘Niets is mooier dan beachvol­ley­bal’

Je kan geen club, strand, marktplein of sporthal opnoemen waar Jan Kuylenburg (58) niet is geweest. De Schoonhovenaar is scheidsrechter, lijnrechter en vooral liefhebber van beachvolleybal onder een staalblauwe hemel.

11:30