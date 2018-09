Alphenaar berooft casinowinnaar om zijn gokverslaving te bekostigen

De 30-jarige Sander B. uit Alphen aan den Rijn zat woensdag vol berouw en schuldbewust in het verdachtenbankje, maar bij zijn Bilthovense slachtoffer hoeft de Alphenaar niet op medeleven te rekenen. ,,De daad en de dader zijn laf”, liet het slachtoffer zijn woede en minachting de vrije loop in de Utrechtse rechtszaal.

B. wachtte zijn slachtoffer in april ’s nachts bij diens huis in Bilthoven op nadat de Alphenaar hem flink had zien winnen in het Holland Casino in Utrecht, duwde de man bij de voordeur tegen de grond en beroofde hem van ruim 13.000 euro. Een meer dan oneerlijke strijd, aldus het slachtoffer. Niet alleen omdat hij zelf slecht ter been is, maar ook omdat de Alphenaar vechtsporttrainingen geeft.

Uit foto’s op zijn mobiel bleek dat B. de Bilthovenaar al eerder was gevolgd, maar volgens de verdachte was het desondanks toeval dat hij de man die avond als doelwit uitkoos. ,,Het had ook een andere speler kunnen zijn”, aldus de verdachte. Ook ontkende hij geweld te hebben gebruikt. Het slachtoffer zou door ‘zijn eigen onhandigheid’ zijn gevallen toen hij B. wilde wegduwen, maar die naar zijn zeggen opzij stapte. ,,Hij lanceerde zichzelf”, aldus de Alphenaar.

Gokverslaving

Motief waren grote schulden door een gokverslaving. ,,Ik zag geen andere uitweg meer”, legde B. uit. ,,Het lukte me niet meer om het ene gat met het andere te vullen.” In zijn wanhoop had hij al in februari een andere casinobezoeker gevolgd, maar toen kon hij zich nog vermanen. Ook die avond in april zou hij nog lang in tweestrijd hebben gezeten, maar besloot hij het uiteindelijk toch te doen. ,,Ik had geen plan, het was een soort paniekreactie”, aldus B. Na zijn daad ging hij op vakantie naar zijn vriendin in het buitenland, tot onbegrip van het slachtoffer. ,,Onvoorstelbaar”, vond hij.

Bij de officier van justitie vond de Alphenaar meer begrip voor zijn persoonlijke omstandigheden, al vond ook de aanklager dat de daad ‘een zekere lafheid’ had. Hij eiste 240 uur werkstraf en vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Van de officier hoeft B., die een blanco strafblad heeft, niet de gevangenis in omdat hij dan zijn baan, woning en vriendin dreigt te verliezen. Ook zou een celstraf een gestarte behandeling voor de gokverslaving dwarsbomen.

De rechtbank doet woensdag 10 oktober uitspraak.