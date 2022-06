Alphenaar Ethan (14) wint klassieke muziekwedstrijd in Eindhoven: ‘We zijn maar wat trots op deze held’

De Alphense pianist Ethan van der Velden (14) heeft zondag het Archipel Muziekconcours 2022 in het Muziekgebouw Eindhoven gewonnen. ,,We zijn maar wat trots op deze held”, reageert het Alphense Theater Castellum.

Het gaat om een klassieke muziekwedstrijd van de Eindhovense Archipel Zorggroep, die jong en oud samen wil brengen via muziek. De jonge Alphenaar versloeg in de finale vijf andere muzikale talenten. Om in de finale te komen moest hij twee rondes overleven. Die rondes vonden plaats in zorgcentra van Archipel.

Van der Velden nam de hoofdprijs van duizend euro mee naar huis. ,,De winnaar kwam, zag en nam voor zich in met pianostukken van Grieg, Mozart en Scarlatti”, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Al voor corona vol

Het Archipel-concours is aangesloten bij de landelijke vereniging voor muziekconcoursen en werft kandidaten via bijvoorbeeld muziekscholen. Meedoen was gewild: al voor corona zat de organisatie vol met kandidaten.

Theater Castellum is ‘maar wat trots’ op de pianist, die ondanks zijn leeftijd al in het derde jaar van het conservatorium zit. ,,Deze held heeft gewonnen. We zijn maar wat trots op dit nieuws”, aldus Castellum op Twitter. Vorig jaar speelde de tiener op het Kinderprinsengrachtconcert.