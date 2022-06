Alphenaar spreekt zich uit: aan dit soort woningen hebben we de grootste behoefte en hier kunnen we ze bouwen

Dat blijkt uit een enquête vanuit de gemeente onder Alphenaren, over hoe zij tegen wonen en bouwen aan kijken. Er deden bijna drieduizend mensen mee. 68 procent daarvan vindt dat de behoefte aan starterswoningen het grootst is, gevolgd door sociale huurwoningen (47 procent) en seniorenwoningen (36 procent).

Starters kunnen volgens de respondenten simpelweg geen huis vinden. Ook is er volgens hen sprake van te hoge prijzen en een slechte doorstroming. Dat er in de gemeente een woningtekort is, daarover zijn de Alphenaren het wel eens. 89 procent vindt het namelijk belangrijk dat er nieuwe woningen worden gebouwd.