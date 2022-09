Alphenaren zijn volgend jaar iets meer kwijt aan belastingen

Horeca verbijsterd over 500 euro ‘huur’ voor terras tijdens Alphense jaarmarkt: ‘Dit is idioot’

Het is prettig dat de gemeente kan afzien van een eerder voorgenomen tariefsverhoging met negen procent bij de afvalstoffenheffing, zegt wethouder Gert van den Ham (financiën). ,,Die leggen we niet op omdat onze tarieven inmiddels kostendekkend blijken.”

Forse reserves

Waar nogal wat gemeenten financieel op de been blijven door forse verhogingen van de ozb, is dit in Alphen niet nodig en zit deze gemeente er relatief warmpjes bij, schetst Van den Ham. ,,Wij hebben meevallers gehad én doen ons huiswerk kennelijk goed. We zitten kort op de bal en hebben forse reserves. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld de stijging van onze energierekening met pakweg anderhalf miljoen euro toch vrij makkelijk opvangen.”