Alphenaren zouden wapenvoorraad hebben beheerd, maar niet bij ‘moordbende’ horen

Grote wapen­vondst zou verband hebben met moord Peter R. de Vries en liquidatie­po­ging 'tattoo killer'

De grote wapenvondst in Alphen eind maart is volgens het Openbaar Ministerie in verband te brengen met een moordmakelaar en met meerdere pogingen tot liquidaties. Een van die moordpogingen was op 'tattoo killer’ Cor P. in de Dominicaanse Republiek, bleek dinsdag op een strafzitting in Zwolle.

14:22