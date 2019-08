Alphens restaurant ontkent weigeren vrouw met hulphond: ‘serveerster is bang voor honden’

De vrouw dacht te gaan lunchen bij het restaurant aan de Oude Rijn, maar werd de deur gewezen. In 2016 heeft Nederland een VN-verdrag ondertekend waarin staat dat assistentiehonden in geen enkele horecagelegenheid meer mogen worden geweigerd. ,,Ondanks uitleg ben ik keihard geweigerd”, schrijft de vrouw op Facebook. Vervolgens is ze ergens anders gaan lunchen.



Kyoto ontkent. ,,De serveerster is bang voor honden. Het heeft er niks mee te maken dat wij honden weigeren. Heel jammer dat dat niet duidelijk is overgebracht”, zegt Lin Zhu.