Alphense auteur zoekt aandacht voor schoonzus in Filipijnse gevangenis

'Het is een prachtige omgeving om onbekom­merd in je blootje te lopen'

14:29 Naturistenterrein De Bessenhof. Kamperen, zonnen en zwemmen, tennissen en jeu de boules spelen, of een terrasje pakken - en dat alles in je nakie. Bijkomend voordeel: nadenken over je outfit is overbodig.