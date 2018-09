Alphense 'babybijter' (21) was de controle kwijt

Het kindje van Ricardo (21) en zijn vriendin werd in juli vorig jaar geboren en de eerste maanden zou alles goed zijn gegaan. Maar toen de tandjes rond de zevende maand doorkwamen, had de verdachte het niet meer onder controle. Bij het aankleden op de commode ging de baby hard huilen. ,,Het troosten lukte niet goed en ik raakte gefrustreerd,” zei de jonge vader tegen de rechters.



Hij gaf toe het kind toen gebeten te hebben, wel zeven tot tien keer. Volgens de verdachte had hij ‘veel stress in zijn hoofd’ en gebruikte hij wiet om rustig te blijven. Ondertussen kwam zijn droom van een gelukkig gezin maar niet uit. ,,Financiën waren een rommeltje. Soms was er geen geld voor eten, wel voor de baby, maar niet voor ons.” De woede daarover leidde ertoe dat hij niet zichzelf was.