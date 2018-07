Alphense bezoeker van Tikibad: 'bestolen door een medewerker'

Column 'Deze auto heeft te weinig koppel voor een caravan, dom!'

10:01 We rijden in de Franse Ardèche en naderen een T-splitsing. De camping is nog 30 kilometer. ,,Linksaf'', zegt de navigatie. ,,Rechtsaf'', zegt mijn vrouw. ,,Maar als jij linksaf wil, moet je dat doen.''