Alphense Chessety (27) overlijdt na val van berg in Spanje: ‘Ze had nog zoveel plannen’

De Alphense maakte met haar vriend Justin een bergwandeling in de buurt van Lleida (zo’n 150 kilometer ten westen van Barcelona), toen het noodlot toesloeg. Ze viel en overleed ter plekke. Op de plek waar dat gebeurde, was geen bereik om de hulpdiensten te alarmeren, schrijft de familie. Ze is uiteindelijk met een helikopter opgehaald.

Chessety stond op het punt af te studeren als basisarts: ze had haar eindpresentatie, vlak voor de vakantie, met een 8 afgesloten. Arts worden was haar doel en roeping, aldus de familie, en daar werkte ze keihard voor. Ze werkte zich op via het vmbo, de havo en het vwo om vervolgens via de opleiding Biometrische Wetenschappen in België bij Geneeskunde in het AMC in Amsterdam te worden toegelaten. In september zou ze zich verder gaan specialiseren.