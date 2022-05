Alphense dansgroep zal dit weekend meedoen aan het EK Hiphop in Gent: ‘Het wordt zeker spannend’

Merel Amsterdam is deze vrijdag en zaterdag met 26 dansers van haar dansstudio in Alphen in Gent, waar ze deelnemen aan het Europees Kampioenschap Hiphop. De dansstijl dateert uit de jaren negentig van de vorige eeuw, maar de belangstelling is nog steeds groot, zegt ze.

Hiphop bestaat dus nog?

,,Zeker wel! Al is de dans zich wel aan het vernieuwen. Er is nog wel de ‘old school’ uit de jaren negentig, maar er zijn in de loop der jaren nieuwe dansstijlen aan toegevoegd. En meer muziek van nu dan van toen. En rap.’’

Wat maakt hiphop voor jou zelf zo boeiend?

,,Dat vind ik een beetje moeilijk om te zeggen. Ik heb een dansopleiding gedaan. Daar leer je alle stijlen. Hiphop vond en vind ik toch het leukste. Ik heb me daar dan ook in gespecialiseerd. het is de blijheid die uit deze dansvorm komt. De adrenaline die opkomt. Als je het ziet, lijkt hiphop zeer vermoeiend, maar ik vind alles aan dit dansen gewoon leuk.’’

Een EK betekent dat je eigen school in Alphen niet de enige is waar hiphop hot is?

,,Aan het EK doen zo’n zeshonderd dansers mee uit acht landen. Dat zegt toch wel iets? Er is voor elk wat wils. Er zijn dansen van grote groepen, kleine groepen, duo’s. Het is heel breed.’’

Hoeveel cursisten van je dansstudio zijn dit weekeinde in het Belgische Gent te vinden?

,,Wij gaan er met vijf van onze groepen heen. Ze dansen in verschillende categorieën die er zijn, verschillende leeftijdsgroepen. Sommige doen mee in verschillende categorieën.’’

Wat zijn de kansen op het EK?

,,Dat is moeilijk te zeggen. We bestaan nu twee jaar en hebben alleen nog meegedaan aan een online versie van het EK en in november vorig jaar aan het wereldkampioenschap in Frankrijk. Daar zijn we in twee categorieën vijfde en achtste geworden. Spannend zal het wel zijn, ja. nagelbijtend is wel van toepassing.’’