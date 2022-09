Alphense muzikanten knipogen naar het koffertje van Sigrid Kaag tijdens prinsjesdagconcert

Dinsdagmiddag klapt minister Sigrid Kaag (financiën) in Den Haag het koffertje met de miljoenennota (de financiële plannen van het Rijk) open, enkele uren later komt Diana Boerefijn in het Alphense kunstencentrum Parkvilla met een eigen koffer-act. Ze is lady speaker van Arti et Religioni en praat dinsdag het gevarieerde optreden van de Alphense musici aan elkaar.

Mantelzorger

Ze vervolgt: ,,We geven jaarlijks in de zomer een buitenconcert bij de horeca aan de Aarkade, dan spelen we vanaf een soort ponton. Daarnaast zochten we een nieuwe laagdrempelige activiteit om steeds te laten terugkomen. Zo kwamen we uit bij Prinsjesdag. Met Parkvilla hebben we afgesproken dat mensen die afhankelijk zijn van een begeleider of mantelzorger samen voor de prijs van één kaartje naar binnen mogen.” Via deze regeling zijn al tientallen stoelen gereserveerd.