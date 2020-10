Alphense wijk geschokt over hondsbrutale onderdelendieven: ‘Heel naar, je voelt je een doelwit’

de jeugdfoto Dat ze in Gouda nog met een kroontjes­pen schreven was de enige teleurstel­ling

18:16 Een lezer vertelt over een jeugdfoto die een bijzondere betekenis voor hem of haar heeft. Vandaag: Petra Anders-De Rooij, geboren in 1956, woonde tot 1961 in de kinderrijke Goudse P.C. Bothstraat.