Alphense Yvette (42) zoekt auto die haar opa op haar geboortedag kocht

Yvette Hoitink (42) uit Alphen is een zoektocht begonnen naar de auto die haar opa kocht op haar geboortedag. Ze heeft er namelijk nooit in kunnen rijden, maar zou dat nog wel graag een keer willen doen. Veel twitteraars helpen haar in haar speurwerk. ,,Ik zou het een prachtmop vinden als het lukt."

De Alphense is al een tijd op zoek naar de Ford Taunus met kenteken 11-HJ-51 die haar opa 42 jaar geleden aanschafte en jarenlang in de familie is gebleven. ,,Mijn opa was op de dag van mijn geboorte naar de garage gegaan en had daar een nieuwe auto uitgezocht. Mijn moeder heeft die auto overgekocht na acht jaar en wij hebben er als familie nog tien jaar in gereden. Daarna wilde mijn oom hem nog opknappen als oldtimer, maar de auto begon erg te roesten en er moest veel aan gerepareerd worden. Dus toen heeft hij iemand gezocht die daar wel lol in had. Dat moest eind jaren 90 zijn geweest."

Nu, 42 jaar later na de aankoop van opa, is Hoitink weer op zoek naar de auto. ,,Dat was eigenlijk de grap: 'Later als je groot bent, kun je in deze auto rijden. Daar groei je mee op en dat is onze auto', was het altijd. Ik haalde pas toen ik 25 was mijn rijbewijs, dus ik heb er niet meer in kunnen rijden." Het zou haar erg leuk lijken om toch nog eens een ritje te maken in de oldtimer. ,,Het is een stukje nieuwsgierigheid, het is gewoon leuk."

Foto's

Quote De wagen is op de foto's blauw, terwijl ik mij hem in het grijs herinner Yvette Hoitink ,,Ik wist het kenteken nog en heb bij de RDW gekeken, waar ik tot mijn verbazing zag dat hij nog rondreed. Ook de datum van eerste tenaamstelling klopt. Toen ik begon te zoeken zag ik op internet allemaal foto's van de auto op Flickr, gemaakt door autoliefhebbers. De wagen is daarop blauw, terwijl ik mij hem in het grijs herinner." Maar wie tegenwoordig de eigenaar is, is voor de Alphense nog steeds een mysterie. Het kentekenregister gaf haar geen informatie over de eigenaar, net als de foto's van de autoliefhebbers op internet.

Dus plaatste de Alphense een oproep op Twitter. Binnen een dag stroomden honderden reacties en suggesties bij haar binnen. ,,Ik heb een tip gekregen om een oproep op Facebook te doen onder Fordliefhebbers. En iemand anders tipte mij dat de RDW een berichtje kan doorgeven bij de eigenaar. Dat moet ik nog proberen."

Yvette Hoitink on Twitter Ben op zoek naar de eigenaar van de Ford Taunus met kenteken 11-HJ-51. Die auto was van mijn opa, gekocht op mijn geboortedag, en rijdt nog steeds rond. Ik zou er graag eens in willen rijden. Wie helpt? RT=lief! #11HJ51 #durftevragen

Anderen adviseerden haar om te kijken naar de locatie waar de foto's van de autoliefhebbers zijn geschoten. Daardoor vermoedt Hoitink nu dat de auto in de omgeving van Apeldoorn, Beekbergen en Wageningen rondrijdt. Maar veel verder in haar zoektocht is ze nog niet gekomen.

Opsporing

De Alphense, die als zelfstandige onderzoek doet naar stambomen, vindt de zoektocht op zichzelf ook al interessant. ,,Ik ga er wel achter komen, daar ben ik wel zeker van. Eerst wacht ik nog even af of ik de eigenaar met deze oproep kan vinden. Anders probeer ik contact te zoeken via de RDW, en dan kan ik nog een forensisch onderzoekje doen aan de hand van de locatie van de foto's op internet."

Wat als het haar zou lukken om de eigenaar te vinden? ,,Ik zou het een prachtmop vinden. Die auto is nu 42 jaar en ik ook. Mijn opa leeft niet meer, hij is in 1991 overleden. Maar mijn moeder en mijn oom zouden het ook wel heel leuk vinden. Ik ben wel de meest nostalgische van de familie."