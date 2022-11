Als je deze route loopt zie je de meeste molens van Nederland en maak je kennis met de Veense bukkers

Regenboog­bank­je nu al besmeurd: ‘Blijf met je tengels van ons bankje af! Als je lef hebt kom je praten!’

Het beschilderde ‘regenboogbankje’ van Alphen was nog niet eens droog of een onbekende graffitispuiter is er op losgegaan. De gemeente doet aangifte, maar nodigt tegelijkertijd de dader uit om te komen praten over z’n beweegredenen.

9 november