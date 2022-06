Als je deze voorstelling grátis wil zien moet je in de Jumbo zoeken naar een bijzondere chocolade reep

KOMT DAT ZIEN!Kinderen van Musicalgroep EigenWijs (tussen de 5 en 17 jaar) spelen de eigenwijs ‘vervrouwelijkte’ versie van Charlie and the Chocolate Factory waarin zowel Charlie als Willy Wonka een vrouw zijn. Verantwoordelijk regisseur en schrijfster Moniek Valstar is dolenthousiast!

In de Nieuwkoopse Jumbo ligt nog steeds een chocoladereep met gouden wikkel te wachten op de winnaar van gratis kaartjes voor deze musical. Of het witte, melk- of pure chocolade is? Dat gaat Moniek Valstar (23), regisseur en theaterdocent en schrijfster écht niet vertellen.

In de rubriek Komt dat zien! laat Gijs Kool een inwoner van het Groene Hart aan het woord die uitlegt waarom we die ene voorstelling of expositie moeten gaan zien. Vandaag: Ch@rlie en de Ch0c0ladefabriek.

Wat ze wel wil vertellen is dat ze zelf het wereldberoemde verhaal over Charlie, het gouden wikkel, de Chocoladefabriek, Willy Wonka en de oempa loempa’s flink heeft aangepast om alle kinderen een rol te kunnen geven. ,,De oempa loempa’s worden door jonge kinderen, maar ook door tieners gespeeld, dus we hebben ze in alle soorten en maten.’’

Gekke tantes

Voor de rol van Willy Wonka in de bewerking van Moniek Valstar zou Johnny Dep tegenwoordig überhaupt niet meer in aanmerking komen, want Willy is een vrouw geworden! Maar ook de opa’s en oma’s van Charlie zijn door Moniek ingewisseld door vier gekke tantes. ,,Hoe gekker hoe beter, dat is veel leuker spelen dan vier oude mensjes die breiend in een bed liggen.’’

Quote Als je een reep wit, chocolade en puur koopt, maak je het meeste kans! Moniek Valstar

Voor Valstar, die als kind ook leerde toneelspelen en zingen in Nieuwkoop, was het een feestje om de bestaande musical te bewerken. ,,Zo heeft Charlie ook ineens een broertje en een zusje. Naast de vrouwelijke Willy Wonka bedacht ik ook een nieuw personage: ‘Henrik Haribo’. Hij heeft een snoepfabriek en komt dikwijls even spioneren in een felgroen pak. Hij is jaloers op hoe Wonka werkt en in het leven staat en voornamelijk blijft dromen van nieuwe kansen.

Terwijl de laatste repetities woensdag zijn afgerond is de gouden wikkel in de Jumbo nog niet gevonden. Valstar: ,,Als je een reep wit, chocolade en puur koopt, maak je het meeste kans!’’

De voorstellingen van Ch@rlie en de Ch0c0ladefabriek zijn te zien op zaterdag 25 juni om 14.00 en 19.00 uur, en op zondag 26 juni om 13.00 uur in Evertshuis in Bodegraven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.