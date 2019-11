Als je man je vertelt dat hij niet meer wil leven

De Klinker is alleen op eerste kerstdag dicht

21:17 Café de Klinker in Noorden is in handen van Allan den Hertog (37) en vader en zoon Frans (61) en Daniël Wiegmans (28). Het is vermoedelijk de enige kroeg in de regio waar je 364 dagen per jaar terecht kunt voor een bakkie, biertje of hapje eten.