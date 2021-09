Als kind zag Roland de maanlanding en wilde hij astronaut worden, nu is zijn muziek in de ruimte te horen

Dit is misschien dé oplossing voor stikstof en de boeren: ‘Hiermee kan de boer geld verdienen’

17 september Kleding gemaakt van lisdodde - de bekende waterplant met de ‘sigaar’? De Rotterdamse interieurarchitect Iris Veentjer onderzoekt de komende maanden of het mogelijk is. Ze knipt de lisdodden af die groeien in een veld bij de Proefboerderij in Zegveld. ,,De allereerste lapjes hebben de wasmachine al drie keer overleefd.’’