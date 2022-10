Als we bouwen in Gnephoek straks ‘normaal’ vinden, is stap naar nog eens 5500 woningen veel minder groot

Staking bij SC Woerden, nekklem bij ASW, tienklap­per Floreant en dit gebeurde nog meer op de voetbalvel­den

De voetbalmiddag eindigde vervelend voor SC Woerden en scheidsrechter Edwin van Klink. Die laatste staakte de wedstrijd tegen Zwaluwen Utrecht’11 na 81 minuten na een opstootje. ASW zag tijdens het bezoek aan WIK twee spelers weggestuurd worden. Heugelijker was de zaterdagmiddag voor Floreant, dat tienmaal trefzeker was. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.

16 oktober