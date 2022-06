Alternatief plan voor bouwen in de Gnephoek: huizen op bedrijfsterreinen

GroenLinks in Alphen heeft een alternatief bouwplan gepresenteerd om de impasse rond de woningbouw in de Gnephoek te doorbreken. De oplossing waar de partij mee komt: geen huizen in de polder, maar op bestaande bedrijventerreinen.

Als het aan GL ligt, wordt de komende jaren in Alphen aanzienlijk minder gebouwd en wordt het groen gespaard. De fractie heeft met de hulp van een woningbouwdeskundige uitgewerkt hoe dit kan worden gerealiseerd. Raadslid Gé Kapteijn: ,,De prioriteit zou moeten zijn om zo snel mogelijk woningen te bouwen die qua aantal, type en locatie het beste passen bij de woningbehoefte in de gemeente, én het Groene Hart sparen. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan maximaal 1.500 extra woningen bovenop de bestaande plannen, en dat er vooral behoefte is aan sociale huur en woningen voor starters en senioren. Door slim om te gaan met de ruimte op bedrijventerreinen kunnen deze woningen prima binnenstedelijk worden gebouwd.

Verkeerde woningen

Uit een recente enquête onder meer dan 3.000 Alphenaren blijkt dat de inwoners van de gemeente dit met GL eens is, aldus Kapteijn. ,,De bouwplannen van het Alphense college voldoen in onze optiek aan geen van de genoemde criteria: het college wil te veel woningen van het verkeerde type op de verkeerde plek. Bovendien zou de realisatie van huizen in de Gnephoek- en Vrouwgeestpolder nog lang op zich laten wachten, vanwege de ongeschikte bodem en de ontbrekende infrastructuur.”

De partij stapte begin dit jaar uit de toenmalige coalitie, omdat Nieuw Elan en CDA de coalitieafspraak om de Gnephoekpolder grotendeels ongemoeid te laten lieten vallen. Dit resulteerde in een nieuwe coalitie van Nieuw Elan, CDA en VVD. Die willen tussen de 7.500 tot 10.000 woningen in de polder bouwen. De provincie is tegen de bouw van de Gnep-hoek. De Tweede Kamer heeft daarentegen weer afgedwongen dat de polder op het bouwplannenlijstje van minister Hugo de Jonge komt te staan.

Kapteijn licht het alternatieve bouwplan komende woensdag toe op de commissievergadering van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

